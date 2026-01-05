Yemen'de Askeri Kampların Teslimi Başarıyla Tamamlandı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Hadramut ve Mahra vilayetlerinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin kontrolünde bulunan askeri kampların, meşru hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetlerine devrinin beklentileri aşan bir hız ve verimlilikle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre Alimi, yaptığı yazılı açıklamada, Hadramut ve Mahra'daki askeri kampların teslim alınmasının ülkede güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Alimi, "İki vilayetin halkını, kampların başarılı şekilde teslim edilmesinden dolayı tebrik ediyoruz. Süreç, beklentilerin ötesinde bir hız ve verimlilikle tamamlanarak güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine, sivil barışın korunmasına katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Hadramut ve Mahra'daki yerel yetkililerin bu süreci yönetirken sergiledikleri "sorumlu ve cesur tutumu, bilgece yaklaşımlarını ve kamu yararını önceleyen tavırlarını" takdir eden Alimi, bu başarının yerel toplumların devlete ve kurumlarına verdiği desteğin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Alimi, söz konusu gelişmenin, birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin yeniden başlatılması ve vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönünde yeni bir aşamanın temelini attığını kaydetti.

Kampların güvenli şekilde teslim edilmesi, gerilimin azaltılması ve sivillerin korunmasında belirleyici rol oynayan Suudi Arabistan öncülüğündeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu Ortak Güçlerinin çabalarını da takdir eden Alimi, bu katkıların sürecin başarıyla tamamlanmasında etkili olduğunu ifade etti.

Alimi, Hadramut ve Mahra'da güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin, iki vilayette umut vadeden bir kalkınma ve yeniden yapılanma sürecinin başlangıcı olduğuna dikkati çekerek, altyapı ve hizmet projeleri ile yatırım ve istihdam olanaklarının açılmasına yönelik kardeş ve dost ülkelerin desteğine güvendiğini, bu adımların doğrudan vatandaşlara fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

Bugün, Yemen'in Hadramut ve Mahra vilayetlerinin tamamında yeniden kontrolün sağlandığı ve Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin bölgeden çıkarıldığı duyurulmuştu.

Ne olmuştu?

Yemen'de, BAE destekli GGK'ye bağlı güçler aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, BAE'den gelen askeri araçları hedef aldı.

Riyad yönetimi ise Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu.

2 Ocak'ta GGK'ye bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.