Yemen'de Askeri Kampların Teslimi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yemen'de Askeri Kampların Teslimi Başarıyla Tamamlandı

05.01.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'in Hadramut ve Mahra'daki askeri kamplar, Vatan Kalkanı Kuvvetlerine başarıyla devredildi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Hadramut ve Mahra vilayetlerinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin kontrolünde bulunan askeri kampların, meşru hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetlerine devrinin beklentileri aşan bir hız ve verimlilikle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre Alimi, yaptığı yazılı açıklamada, Hadramut ve Mahra'daki askeri kampların teslim alınmasının ülkede güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Alimi, "İki vilayetin halkını, kampların başarılı şekilde teslim edilmesinden dolayı tebrik ediyoruz. Süreç, beklentilerin ötesinde bir hız ve verimlilikle tamamlanarak güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine, sivil barışın korunmasına katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Hadramut ve Mahra'daki yerel yetkililerin bu süreci yönetirken sergiledikleri "sorumlu ve cesur tutumu, bilgece yaklaşımlarını ve kamu yararını önceleyen tavırlarını" takdir eden Alimi, bu başarının yerel toplumların devlete ve kurumlarına verdiği desteğin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Alimi, söz konusu gelişmenin, birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin yeniden başlatılması ve vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönünde yeni bir aşamanın temelini attığını kaydetti.

Kampların güvenli şekilde teslim edilmesi, gerilimin azaltılması ve sivillerin korunmasında belirleyici rol oynayan Suudi Arabistan öncülüğündeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu Ortak Güçlerinin çabalarını da takdir eden Alimi, bu katkıların sürecin başarıyla tamamlanmasında etkili olduğunu ifade etti.

Alimi, Hadramut ve Mahra'da güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin, iki vilayette umut vadeden bir kalkınma ve yeniden yapılanma sürecinin başlangıcı olduğuna dikkati çekerek, altyapı ve hizmet projeleri ile yatırım ve istihdam olanaklarının açılmasına yönelik kardeş ve dost ülkelerin desteğine güvendiğini, bu adımların doğrudan vatandaşlara fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

Bugün, Yemen'in Hadramut ve Mahra vilayetlerinin tamamında yeniden kontrolün sağlandığı ve Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin bölgeden çıkarıldığı duyurulmuştu.

Ne olmuştu?

Yemen'de, BAE destekli GGK'ye bağlı güçler aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, BAE'den gelen askeri araçları hedef aldı.

Riyad yönetimi ise Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu.

2 Ocak'ta GGK'ye bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Askeri Kampların Teslimi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:00:00. #7.11#
SON DAKİKA: Yemen'de Askeri Kampların Teslimi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.