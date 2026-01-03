Yemen'de GGK Güçleri Çekildi

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçlerin ülkenin doğusundaki Mehra vilayetinde yer alan Gayda Havalimanı ile cumhurbaşkanlığı sarayından çekildiği bildirildi.

Yemen devlet televizyonu Saba, yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, GGK güçlerinin Mehra'daki Gayda Havalimanı ile cumhurbaşkanlığı sarayından çekildiğini duyurdu.

Kaynak, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, Mehra Valisi Muhammed Ali Yasir'i askeri karargahları teslim almak ve vilayette durumu normale döndürmekle görevlendirdiğini belirtti.

Yemen'de, BAE destekli GGK'ye bağlı güçler, aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, BAE'den gelen askeri araçları hedef aldı.

Riyad yönetimi ise Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içerisinde çekme çağrısında bulundu.

2 Ocak'ta GGK'ye bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.