Yemen'de Yüksek Askeri Komite Kuruldu

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu liderliğinde, çeşitli askeri birliklerin komutasını üstlenecek Yüksek Askeri Komitenin kurulduğunu duyurdu.

Alimi, Yemen devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü açıklamasında, ülkenin doğusundaki Hadramut ve Mahra vilayetlerinde, geçici başkent Aden'de ve kurtarılan diğer bölgelerdeki askeri kampların, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinden başarıyla teslim alındığını belirtti.

Yemen'deki tüm "ulusal güçlere" birlik çağrısında bulunan Alimi, "Ulusal güçlerin birleşmesini, birlikte hareket etmesini, bilgeliği öncelemesini ve enerjilerini devlet kurumlarını yeniden inşa etmeye ve İran tarafından desteklenen 'terörist Husi (Ensarullah Hareketi) milislerinin' darbesini sona erdirmeye adamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksek Askeri Komitenin, çeşitli askeri birlikleri hazırlamak, donatmak, yönetmek ve onları bir sonraki aşamaya hazırlamak amacıyla Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu güçlerinin komutasında kurulduğunu açıklayan Alimi, son günlerde alınan zor kararların amacının vatandaşları korumak ve onurlarını muhafaza etmek olduğunu vurguladı.

Alimi, ayrıca anayasa, hukuk ve geçiş sürecinin referans çerçevesine bağlı kalmanın gerekliliğine dikkati çekerek, "Güney'in haklı davasının Konsey ve hükümetin öncelikleri arasında ilk sırada yer aldığını" kaydetti.

Yemen'deki gelişmeler

BAE destekli GGK'ye bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramut ve Mahra vilayetlerini ele geçirmişti.

Konseyin, yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonunun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında bu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Aydarus ez-Zübeydi'ye bağlı güçlere yönelik operasyonun ardından Zübeydi'nin BAE'ye kaçtığını ifade etmişti.

Art arda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin ardından GGK, kendini feshettiğini açıklamıştı.