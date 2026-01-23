Yengesinin bıçakladığı genç öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Hukuk

Yengesinin bıçakladığı genç öldü

Yengesinin bıçakladığı genç öldü
23.01.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda Ümit Imrağ ile 6 ay önce eşini kaybeden yengesi İsmihan K. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacağından bıçaklanan İmrağ, hastanede kan kaybından hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İsmihan K., İmrağ'ın ekmek bıçağıyla kendini bıçakladığını söyledi. Olayın intihar olduğunu iddia eden kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ancak İmrağ'ın bacağının arkasından bıçaklandığının anlaşılması üzerine tekrar gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde 17 Ocak Cumartesi günü saat 03.15 sıralarında meydana gelen olayda 6 ay önce eşini kaybeden İsmihan K., 1 yaşındaki kızıyla birlikte yaşamaya başladı. Olay günü saat 02.40 sıralarında İsmihan K. evde olmadığı sırada Ümit İmrağ yengesinin evine girdi. İmrağ'dan yaklaşık 10 dakika sonra da İsmihan K. eve girdi. Evde İmrağ ile İsmihan K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ümit İmrağ, bacağından bıçaklandı.

KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından İsmihan K.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ümit İmrağ, kaldırıldığı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ümit İmrağ'ın bıçaklanması sonucu atardamarının kesildiği ve yoğun kan kaybından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. İmrağ'ın cenazesi 18 Ocak Pazar günü Kasımpaşa Caminde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ÜMİT NE YAPTIN" DİYEREK ÇIĞLIK ATTI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İmrağ'ın tartıştığı yengesi İsmihan K.'yı gözaltına aldı. Kadın ifadesinde evine zorla giren İmrağ ile aralarında tartışma yaşandığını, İmrağ'ın ekmek bıçağıyla kendi kendini yaraladığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğunu söylediği öğrenildi. İsmihan K.'nın komşusu Öznur S. ise verdiği ifadede karşı daireden 'Ümit ne yaptın' şeklinde çığlık sesleri duyduğunu belirtti.

POLİS CİNAYETTEN ŞÜPHELENDİ

Polis ekipleri yaptığı çalışmada eve başka birinin girmediğini belirledi. Emniyette ifadesi alınan İsmihan K., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ve Kulaksız Polis Merkezi Amirliği ekipleri,inin yaptığı inceleme sonucunda Ümit İmrağ'ın sağ bacağının arkasından bıçaklandığını için ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine İsmihan K., savcılık kararıyla tekrar gözaltına alındı.

"HEPİNİZİ KESERİM" DİYEREK SANAL MEDYADA NOT PAYLAŞTI

Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem yapılan İsmihan K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan İsmihan K., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan hayatını kaybeden Ümit İmrağ'ın poliste 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' gibi benzer suçlardan 17, yengesi İsmihan K.'nın ise 'kasten yaralama' suçundan 4 kaydı olduğu öğrenildi. İsmihan K.'nın sosyal medya platformunda bir fotoğrafını, 'hepinizi keserim, sabaha hiçbir şey hatırlamam o derece yani' notuyla paylaştığı görüldü.

EŞİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLMÜŞ

Öte yandan İsmihan K.'nın 2024 Aralık ayında evlendiği eşi Doğukan K.'nın yaklaşık 6 ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Fatih'te dolaştığı sırada kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusundan kaçan Doğukan K.'nın girdiği bir trafoda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği belirlendi. Doğukan K. ile İsmihan K.'nın 1 yaşında da kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Yengesinin bıçakladığı genç öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:26:18. #7.11#
SON DAKİKA: Yengesinin bıçakladığı genç öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.