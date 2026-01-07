Yeni Anjiyografi Cihazı ile Felç Riskine Önlem

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Araştırma Hastanesi Nöroloji İnme Merkezi'ne alınan yeni nesil anjiyografi cihazı ile felç ve beyin tıkanmalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Nöroloji İnme Merkezi'ne yeni nesil anjiyografi cihazı hizmete girdi. Tanı, tedavi ve izlem süreçlerinde çağdaş tıbbın gerektirdiği en üst teknolojik standartları karşılayan, yüksek çözünürlüklü ve hızlı görüntüleme kapasitesine sahip cihazı tanıtan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, amaçlarının felç ve beyin tıkanmalarının önüne geçmek olduğunu söyledi. Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Hasan Yılmaz, Prof. Dr. Reyhan Keleş, Prof.Dr. Bülent Çavuşoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Meltem Melikoğlu ve Başhekim Prof.Dr. Atila Eroğlu ile birlikte kurdeleyi keserek yeni nesil anjiyografi cihazını hizmete alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Amacımız felçlerin ve beyin tıkanmalarının önüne geçmek. Nasıl kardiyolojide damar tıkanması oluyor kalp krizi ile kişi geliyorsa benzer durumlar beyin içinde çok fazla artmaya başladı. Beyinde tıkamanlar ve beyin kanamaları artmaya başladı. Bizim bu merkezimize yeni alınan cihazlar buna Türkiye'de en iyi müdahale şansını verecek. Sadece Erzurum ve Doğu Anadolu için değil Türkiye için en iyi merkez olma yolunda bir cihazı kazandırmış oluyoruz. Sadece Erzurum değil burada 6 saatlik mesafe kritik. 22 şehrin bu noktadaki ihtiyacını bu merkez karşılayacak. İnsanlar belki buraya felç gelecek fakat 2 gün sonra yürüyerek çıkıp gidebileceği bir yer burası" dedi.

TEDAVİLER ÇOK DAHA HIZLI, GÜVENLİ VE ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULANABİLECEK

Nöroloji İnme Merkezimiz bünyesinde hizmete aldıkları yeni nesil anjiyografi cihazının tanı, tedavi ve izlem süreçlerinde çağdaş tıbbın gerektirdiği en üst teknolojik standartları karşılayan, yüksek çözünürlüklü ve hızlı görüntüleme kapasitesine sahip stratejik bir altyapı yatırımını temsil ettiğini belirten Hacımüftüoğlu, şunları söyledi:

İnme, dünya genelinde mortalite nedenleri arasında üst sıralarda yer almakta; erişkin nüfusta kalıcı nörolojik sakatlığın en sık nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle akut iskemik inmede, beyin dokusunda geri dönüşümsüz hasarın dakikalar içerisinde başladığı bilinmektedir. Bu nedenle literatürde sıkça vurgulanan 'time is brain' kavramı, inme yönetiminin temel ilkesini oluşturmaktadır. Güncel kılavuzlar doğrultusunda, büyük damar tıkanıklıklarında ilk 6 saat içinde, uygun hastalarda ise ileri görüntüleme yöntemleriyle seçilmek kaydıyla daha geniş zaman pencerelerinde gerçekleştirilen mekanik trombektomi uygulamaları; mortaliteyi azaltmakta, fonksiyonel bağımsızlığı anlamlı düzeyde artırmaktadır. Bugün hizmete sunduğumuz bu ileri teknoloji anjiyo cihazı sayesinde, akut inme hastalarında damar içi girişimsel tedaviler çok daha hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde uygulanabilecektir. Yeni cihazımız; üç boyutlu vasküler görüntüleme, düşük radyasyon dozlarıyla yüksek görüntü kalitesi, hızlı işlem süresi ve kompleks serebrovasküler girişimlere olanak tanıyan teknik donanımıyla, girişimsel nöroloji ve nöroradyoloji uygulamalarında merkezimize önemli bir güç kazandıracaktır. Bu sayede yalnızca akut inme değil; serebral anevrizmalar, arteriyovenöz malformasyonlar ve diğer kompleks beyin damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde de ileri düzey hizmet sunulabilecek."

7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

Atatürk Üniversitesi Hastanesi'nin bulunduğu coğrafi konum itibarıyla yalnızca Erzurum'a değil; Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına ve çevre illere hizmet verdiğini ifade eden Hacımüftüoğlu, "Nöroloji İnme Merkezimiz, bölgede 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunabilen, multidisipliner ekip yapısına sahip ve ileri girişimsel inme tedavilerini uygulayabilen tek merkez olma niteliğini taşımaktadır. Bu yeni anjiyo cihazı ile birlikte, hastalarımızın başka merkezlere sevk edilme ihtiyacı azalacak; tanı ve tedaviye erişim süresi anlamlı ölçüde kısalacaktır. Bu yatırım aynı zamanda üniversitemizin eğitim ve araştırma misyonuna da doğrudan katkı sağlayacaktır. Tıp fakültesi öğrencilerimiz, asistan hekimlerimiz ve akademisyenlerimiz; girişimsel nöroloji ve inme alanında en güncel teknolojilerle eğitim alma, klinik deneyim kazanma ve nitelikli bilimsel araştırmalar yürütme imkanına kavuşacaktır. Böylece üniversitemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel üretimini ve akademik görünürlüğünü daha da güçlendirecek" diye konuştu.