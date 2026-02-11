Yeni Atamalar: Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına Yeni İsimler - Son Dakika
Yeni Atamalar: Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına Yeni İsimler

11.02.2026 00:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, görevden affını isteyen eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine ise Mustafa Çiftçi atandı. Her iki eski bakan, yeni atanmış isimlere başarı dileklerinde bulundu.

RESMİ gazetede yayımlanan atama kararlarına göre, görevden affını isteyerek ayrılan eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine ise Mustafa Çiftçi atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

Ali Yerlikaya sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi'ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

TUNÇ'TAN PAYLAŞIM

Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur. 2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır. 23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

