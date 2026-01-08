Yeni Delhi'de Yıkım Tahrikleri: 11 Gözaltı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yer alan caminin yakınındaki yapıların "mülkiyet ihlali" gerekçesiyle yıkımı sırasında bölge sakinleriyle polis arasında çıkan arbedede gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

India TV kanalının haberine göre Yeni Delhi polisi, mahkeme kararıyla cami ve mezarlık yakınındaki alanda bulunan yapıların "mülkiyet ihlali" gerekçesiyle başlatılan yıkım çalışmaları sırasında çıkan olaylara ilişkin soruşturmayı genişletti.

Polisin ekiplere ve güvenlik güçlerine taş atarak yıkımı engellemeye çalıştıkları öne sürülen 6 kişiyi daha gözaltına almasıyla gözaltındakilerin sayısı 11'e yükseldi.

Polis, ayrıca sosyal medyada "Amen Rizvi" olarak bilinen ve "fenomen" olduğu belirtilen kişinin, yıkım sırasında kışkırtıcı paylaşımlar yaptığı iddiasıyla ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Olay

Yeni Delhi'de dün yetkililer ve işçilerden oluşan yaklaşık 300 kişilik ekip, cami ve mezarlık yakınındaki yapılara yönelik "mülkiyet ihlali" gerekçesiyle yıkım çalışmalarına başlamıştı.

Bölge sakinlerinin yetkililere taş atarak yıkıma tepki göstermesinin ardından polis, göz yaşartıcı gazla olaya müdahale etmişti.

Arbedede 5 polis yaralanmış, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Yeni Delhi Yüksek Mahkemesi, Kasım 2025'te "mülkiyet ihlali" gerekçesiyle arazideki yapıların kaldırılması yönünde karar vermişti.

Ardından, Delhi Belediye Şirketi (MCD), Aralık 2025'te, caminin yönetim komitesi veya Delhi Vakıf Kurulu tarafından "işgal edildiği belirtilen" arazinin mülkiyetini kanıtlayan herhangi bir belge sunulmadığını, bu nedenle alandaki yapıların yıkılabilir olduğunu açıklamıştı.

Vakıflarla ilgili yasa tasarısı

Hindistan'da merkezi hükümet, Müslümanlara ait vakıf mülkleri üzerindeki kontrolünü genişletmek için 1995 tarihli Vakıf Yasası'nda değişiklik yapmak istiyordu.

Yasadaki değişikliklerle hükümete din, eğitim ya da yardım amaçlı faaliyet gösteren Müslümanlara ait vakıfların mülk ve arazilerine teftiş ve müdahale hakkının verilmesi hedefleniyordu.

Ülke genelinde büyük tepkilere yol açan Vakıf Yasası'ndaki değişiklikler, 5 Nisan 2025'te Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun onayını almasının ardından 8 Nisan 2025'te yürürlüğe girerek yasalaşmıştı.

Uttar Pradeş eyaletinde yasayı protesto eden 300 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı. Batı Bengal eyaletinde ise "Vakıf Yasası" nedeniyle çıkan olaylarda 118 kişi gözaltına alınmıştı.