YENİ DELHİ - Hindistan, buğday ihracatını yasakladı - Son Dakika
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YENİ DELHİ - Hindistan, buğday ihracatını yasakladı

17.05.2022 19:30

Buğday taneleri Üreticilerin görüntüleri Hindistan, gıda güvenliği açısından tehdit olarak gördüğü buğday ihracatını yasakladı.

Buğday taneleri

Üreticilerin görüntüleri Hindistan, gıda güvenliği açısından tehdit olarak gördüğü buğday ihracatını yasakladı. Hindistan Resmi Gazetesi'nde buğday ihracatına yönelik değişiklik yayımlandı. Alınan karara rağmen başkent Yeni Delhi'deki tahıl pazarında hareketlilik devam ediyor.

Dünya buğday ihracatında önemli bir role sahip Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, buğday arzının olumsuz etkilenmesine, fiyatlardaki yukarı yönlü baskının sürmesine ve Ukrayna'dan buğday ihracatının durma noktasına gelmesine sebep oldu.

Halihazırda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel buğday tedarikini kesintiye uğratması nedeniyle birçok ülke, buğday açığını kapatmak için gözünü Hindistan'a çevirdi.

Ancak dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar, tarım sektörünü etkiledi ve mahsul verimini de tehlikeye atarak söz konusu tedarik sorununu büyüttü.

YENİ DELHİ - Hindistan, buğday ihracatını yasakladı
YENİ DELHİ - Hindistan, buğday ihracatını yasakladı
YENİ DELHİ - Hindistan, buğday ihracatını yasakladı
YENİ DELHİ - Hindistan, buğday ihracatını yasakladı

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Kaynak: AA

Yeni Delhi, Ukrayna, Buğday, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YENİ DELHİ - Hindistan, buğday ihracatını yasakladı - Son Dakika


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