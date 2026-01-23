Yeni Gazze İçin Ortak Çaba Çağrısı

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Gazze'de önümüzdeki dönemin herkesin ortak çabasını gerektirdiğini belirterek, "barışa bağlılığın" ve toplumun yeniden inşasına yönelik iradenin "yeni Gazze'nin" temel hatlarını belirleyeceğini söyledi.

Şaas, açıklamalarını sosyal medya platformu Facebook hesabından paylaştığı video mesajla yaptı.

Videoda, İsrail'in iki yıl süren saldırılarının ardından Gazze'de Filistinlilerin yaşadığı ağır insani tabloya ilişkin görüntülere de yer verildi.

Mısır'dan Gazze halkına seslenen Şaas, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sözlerimi Mısır'dan, Gazze'de sabırla direnen halkımıza yöneltiyorum. Bu an, geriye dönüp bakma zamanı değil. Çocuklarımızın korku ve kaygıdan uzak büyüdüğü, emeğin karşılık bulduğu, okulların açıldığı ve günlük hayatın yeniden güven ve istikrar kazandığı aydınlık bir geleceğe doğru ilerleme zamanıdır."

Önümüzdeki sürecin kolektif bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Şaas, Gazze halkının bu süreci tek başına omuzlamayacağını belirtti.

Bu kapsamda Şaas, "Seslerinizin ağırlığı var, yaptıklarınızın etkisi var. Barışa bağlılığınız ve toplumunuzu yeniden inşa etme iradeniz, Gazze Şeridi'nin yeni çehresini belirleyecek." dedi.

Şaas, konuşmasının sonunda ise, "Adım adım, disiplin ve kararlılıkla, kendi ayakları üzerinde durabilen bir Gazze inşa edeceğiz. Gazze'yi özgürlük, fırsatlar ve barışın merkezi olarak yeniden konumlandıracağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin başkanlığını eski Filistin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ali Şaas üstlenmişti.

Siyasi olmayan bir yapı olarak tanımlanan Gazze Ulusal Yönetim Komitesi, Gazze Şeridi'ndeki kamu hizmetlerinin günlük işleyişinden sorumlu olacak.

Komite, başkanlığını Şaas'ın yaptığı 11 önde gelen Filistinli isimden oluşuyor.

Gazze Ulusal Yönetim Komitesi Başkanı Ali Şaas, 16 Ocak'ta Al-Qahera News kanalına verdiği röportajda, komitenin bölgedeki etkili ülkelerden önemli ve somut mali destek sözü aldığını açıklamıştı.

Şaas, Gazze'ye yönelik yardım planının Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından onaylanan, Avrupa Birliği ve çeşitli uluslararası aktörlerce memnuniyetle karşılanan Mısır planına dayandığını belirtmişti.???????

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas, komitenin sahadaki ilk adımının Gazze Şeridi'ne 200 bin prefabrik konut sağlamak olduğunu vurgulamıştı.

Mısır'ın öncülük ettiği planın, Filistinlilerin yerinden edilmeden yeniden inşasını öngördüğü, Mart 2025'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kabul edildiği ve 5 yıl sürmesinin maliyetinin ise yaklaşık 53 milyar dolar olacağı belirtiliyor.