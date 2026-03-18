Yeni işe soyunan genç, sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı

Yeni kurduğu tavuk çiftliğinde üretime başlayan genç girişimci, büyük bir kayıpla karşı karşıya kaldı. Kümesin sıcaklık dengesini ayarlayamadığı iddia edilen genç, sabah saatlerinde 10 bin civcivin telef olduğunu gördü.
Yaşanan olayın ardından büyük üzüntü yaşayan genç, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. O anlara ilişkin paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.
Olayın ardından yapılan paylaşımlara çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Yorumlarda, "İşi bilmeyen insanların böyle işlere girmeden belge almaları gerekiyor", "Sıcaktan öldürmüş muhtemelen, soğuktan olsa üst üste çıkarlardı", "Çok üzücü bir durum", "Yazık bu hayvanlara" ifadeleri yer aldı.
