Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (1) - Son Dakika

Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (1)
20.11.2020 20:27
Trafikten görüntüler Otobüs duraklarından görüntüler Markette alış veriş yapanlardan görüntüler İstiklal Caddesi'nden görüntüler İSTANBUL - Kovid-19 tedbirleri kapsamında, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00'de kapandı.
Trafikten görüntüler
Otobüs duraklarından görüntüler
Markette alış veriş yapanlardan görüntüler
İstiklal Caddesi'nden görüntüler İSTANBUL - Kovid-19 tedbirleri kapsamında, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00'de kapandı. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmaları saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
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