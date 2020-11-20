Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (1) - Son Dakika

Trafikten görüntüler

Otobüs duraklarından görüntüler

Markette alış veriş yapanlardan görüntüler

İstiklal Caddesi'nden görüntüler İSTANBUL - Kovid-19 tedbirleri kapsamında, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00'de kapandı. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmaları saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.