Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2 - Son Dakika

Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.

Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2, System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin pasında topla buluşan Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlak Kaleci Gökhan'da kaldı.

71. dakikada Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre'nin orta sahada kaptırdığı top ile kontra atağa çıkan Çaykur Rizespor'da Oğulcan'ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Umar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

82. dakikada Oğulcan'ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Attamah'ın bekletmeden vurduğu top savunmaya çarparak kalenin sol tarafından dışarı gitti.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Palayık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Özer x, Mustafa x, Hadebe x, Sakıb x, Robin x, Murat x (Ahmed dk. 74 x), Guilherme x, Donald x (Gökhan dk. 46 x), Fofana x (Bifouma dk. 61), Jahovic x

Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Yiğithan Güveli, Acquah, Chalali, Buğra Çağıran

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Morozyuk xxx, Abarhoun xxx, Talbi xxx, Melnjak xxx, Abdullah xxx, Diomande xx (Oğuz dk. 89 ?), Boldrin xxx, Vetrih xxx (Attamah dk. 65 x), Umar xxx, Oğulcan xxx (Samudio dk. 85 ?)

Yedekler: Zafer Görgen, Chatziisaias, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Atakan Akkaynak, Barış Alıcı, Marko Scepovic

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Oğulcan (dk. 5), Umar (dk.71) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Mustafa, Robin, (Yeni Malatyaspor), Umar, Morozyuk, Diomande (Çaykur Rizespor)

(Cahit Özçelik - Numan Güder/İHA)

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Gökhan Töre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:35 Kaynak: İHA
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