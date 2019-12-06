Yeni Malatyaspor, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Süper Lig'de 7 haftadır mağlup olmayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, yenilmezlik serisini yarın konuk edeceği lider Demir Grup Sivasspor karşısında da sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de son mağlubiyetini 6. haftada deplasmanda Antalyaspor'a karşı 3-0'lık skorla yaşayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, sonraki 7 haftalık bölümde yenilgi yüzü görmedi.

Söz konusu dönemde 3 galibiyet, 4 de beraberlik alan sarı-siyahlılar, 13 puan topladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de son 7 haftada oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:

Not: Tabloda ilk takım BtcTurk Yeni Malatyaspor olarak alınmıştır.



Ligin en çok gol atan takımı

Süper Lig'de 13 haftalık periyotta rakip fileleri 28 kez havalandıran BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin en golcü takımı konumunda.

Malatya temsilcisini 26 golle lider Demir Grup Sivasspor, 24'er golle Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor, 23 golle de Fenerbahçe izledi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un forveti Adis Jahovic de attığı gollerle takımını sırtlıyor.

Yaz transfer döneminde Konyaspor'dan kadroya dahil edilen 32 yaşındaki Makedon golcü, geride kalan 13 haftada da forma giyerken, rakip fileleri 9 kez havalandırdı.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jahovic, gol krallığı yarışında zirveyi Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse ile paylaşıyor.

"Kazanıp, yolumuza devam edeceğiz"

Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selim Pilten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de son 4 haftada oynadıkları müsabakalardan beraberlikle ayrılsalar da iyi bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Son haftalarda talihsiz beraberlikler aldıklarını aktaran Pilten, "Galip gelebileceğimiz maçlardan beraberlikle ayrıldık ancak yine de iyi durumdayız. Şu an takımımızda ciddi bir eksik yok. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'na da iyi bir başlangıç yaptık. Kupadaki Keçiörengücü maçında taraftarımıza güzel bir futbol izlettik. Karşılaşmadan da 3-1'lik güzel bir sonuçla ayrıldık. Keçiörengücü maçını kazanarak rövanş için büyük bir avantaj yakaladık. Rövanş mücadelesini de kazanıp turu atlayan taraf olmak istiyoruz." diye konuştu.

Ligin 14. haftasında yarın lider Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Pilten, "Demir Grup Sivasspor ile önemli bir karşılaşma oynayacağız. Sıralamada geride görünsek de liderle aramızda çok fazla puan farkı yok. Bu karşılaşma aynı zamanda Doğu'nun derbisi olacak. Hedefimiz bu maçta mutlak galibiyet. Maçı kazanıp, yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de başarılı bir dönem geçirdiklerini belirten Selim Pilten, şunları kaydetti:

"Son 7 haftadır yenilmiyoruz. Berabere kaldığımız 4 maçta da çok iyi mücadele ettik ancak talihsizlikler nedeniyle 1 puanla ayrıldık. Başarılı bir gidişatımız var. Demir Grup Sivasspor maçını kazanıp, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyoruz. Bunu başaracak güce ve kapasiteye sahibiz. Taraftarımızı da karşılaşmaya bekliyoruz."