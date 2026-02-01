Yeni Mersin İdmanyurdu İkinci Kez Maça Çıkmadı - Son Dakika
Yeni Mersin İdmanyurdu İkinci Kez Maça Çıkmadı

Yeni Mersin İdmanyurdu İkinci Kez Maça Çıkmadı
01.02.2026 15:39
Yeni Mersin İdmanyurdu, Gebzespor maçına çıkmayarak ikinci kez ihlalde bulundu.

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Yeni Mersin İdmanyurdu, bugün deplasmanda oynanması gereken Gebzespor maçına çıkmayarak aynı ihlali ikinci defa gerçekleştirdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu'nda ekonomik ve yönetim sıkıntısı devam ediyor. Ligde zor günler geçiren kırmızı-lacivertli ekip, 18'inci haftada deplasmanda Menemen FK önünde sahaya çıkmamış ve 3 puan silme cezası almıştı. Mersin ekibi, bugün 15.00'teki Güzide Gebze Spor Kulübü maçı için de Kocaeli'ne gitmedi. Sahaya çıkmayan Yeni Mersin İdmanyurdu aynı ihlali ikinci defa gerçekleştirmiş oldu.

Kaynak: DHA

