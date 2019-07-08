Son Dakika Haberleri: Yeni Orduspor Cüneyt Tiryaki ile anlaştı
Son Dakika Spor Haber

Yeni Orduspor Cüneyt Tiryaki ile anlaştı

47 dakika önce

TFF 3. Lig takımlarından Yeni Orduspor, Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki ile anlaştı.

Yeni Orduspor Cüneyt Tiryaki ile anlaştı, System.String[]
TFF 3. Lig takımlarından Yeni Orduspor, Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki ile anlaştı.

Yeni sezon hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Orduspor, 2019-2020 sezonunda Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki ile anlaştı. Tiryaki ile bir yıllık sözleşme imzalayan Yeni Orduspor'da İdari Menajerliğe ise Cevat Macit getirildi.

İmza töreninde konuşan Yeni Orduspor Kulübü Başkanı Av.Uğur Çelenk, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Transfer çalışmalarını da sürdüren Yeni Orduspor, iç transferde defans oyuncusu Yusuf Orhan, forvet Burak Aydın, dış transferde Keçiörengücü'nden defans oyuncusu Batuhan Süer, Artvin Hopaspor'dan orta saha oyuncusu Mustafa Pınar, Diyarbekirspor A.Ş.'den forvet Aykut Çift, Samsunspor'un eski oyuncusu forvet Enes Keleş ile sözleşme imzaladı. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:27 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Orduspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Garry Rodrigues'in menajerinden Fenerbahçe'ye kötü haber Galatasaray, Fatih Terim'i KAP'a bildirdi! Kayserispor'dan 2 yeni transfer Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı! 4 isim idmana katılmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 21:14:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Orduspor Cüneyt Tiryaki ile anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]