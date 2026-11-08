YENİ Parti'de genel başkanlık ön seçimi tamamlandı: Özgür Özel geçerli oyların tamamını aldı - Son Dakika
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YENİ Parti'de genel başkanlık ön seçimi tamamlandı: Özgür Özel geçerli oyların tamamını aldı

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YENİ Parti\'de genel başkanlık ön seçimi tamamlandı: Özgür Özel geçerli oyların tamamını aldı
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7 yorum

YENİ Parti'de 81 ilde gerçekleştirilen genel başkanlık ön seçiminin sonuçları belli oldu. Türkiye genelinde kurulan 2 bin 502 sandıkta 639 bin 454 parti üyesi oy kullanırken, seçime katılım oranı yüzde 81,3 olarak açıklandı. Genel Başkan Özgür Özel, geçerli oyların tamamını alarak üyelerin desteğini kazandı.

YENİ Parti, bugün 81 ilde gerçekleştirilen genel başkanlık ön seçiminin sonuçlarını açıkladı. 

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan'ın imzasıyla yapılan açıklamada, 81 ilde kurulan 2 bin 502 sandıkta üyelerin oy kullandığı bildirildi.

GEÇERLİ OYLARIN TAMAMINI ALDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "YENİ Parti'de söz de karar da yetki de üyelerin! Genel Başkanlık ön seçimimizi, Türkiye genelinde kurulan 2.502 sandıkta büyük bir demokratik katılımla tamamladık. Şu ana kadar sisteme girilerek kesinleşen sonuçlara göre, 639.454 üyemiz, yüzde 81,3 katılım oranıyla sandığa giderek oy kullandı. Geçerli oyların tamamını alan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, üyelerimizin rekor desteğiyle yeni döneme büyük bir güvenle adım attı. Sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm üyelerimize, bu büyük ve tarihi demokrasi şöleninde emek veren örgütümüze gönülden teşekkür ediyoruz."

Özgür ÖzelYeni PartiTürkiyeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (7)

  • Saim Saim :
    Başka aday yoksa neden ön seçim 1 0
    mevlut cetin mevlut cetin:
    Ağam akp lilere koyun diyenlerle eğleniyor. 1 0
    mevlut cetin mevlut cetin:
    Böyle mutlu oluyorlar. Bunlar heykel ve konsere para harcayıp icraat yaptıklarını zanneden zihniyet. Şimdi de tek adaya ön seçim yaparak para harcayıp seçildik diye sevinen insanlar 0 0
    Serkan Polat Serkan Polat:
    haber olmak icin 0 0
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    korler sagirlar birbirlerini agirlar 0 0 Yanıtla
  • yxdjwxpmhp yxdjwxpmhp:
    sanki rakip vardıda seçime girdi boş işler genel seçimlerdede bi caCık yapamazlar 0 0 Yanıtla
  • mevlut cetin mevlut cetin:
    Geçerli oyların tamamını derken. Kaç aday var. Ulen bunda bile algı yapıyorsunuz. Olmayan adaylara geçerli oy mu çıkacak sanki. 0 0
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SON DAKİKA: YENİ Parti'de genel başkanlık ön seçimi tamamlandı: Özgür Özel geçerli oyların tamamını aldı - Son Dakika
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