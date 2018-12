Yeni Ufuklar Bu Kez 'Güneş Sistemi'nin Keşfi İçin' Alçalıyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA 'nın uzay aracı New Horizons (Yeni Ufuklar), tarihi nitelikteki bir görevi yerine getirmek için Güneş Sistemi'nin uzak sınırlarındaki bir gök cismine alçak uçuş yapacak.Her şey yolunda giderse Ultima Thule ismi verilen gök cismine merceklerini çevirecek olan New Horizons, binlerce fotoğraf çekerek bunları dünyaya gönderecek. Türkiye saati ile 08: 33'te gerçekleşecek alçak uçuş sırasında yanlış giden bir şey olursa, bilim insanlarının buna müdahale şansı bulunmuyor.Dünyaya 6.4 milyar kilometre uzakta olan Ultima Thule isimli gök cismi, Kuiper Kuşağı denilen bölgede yer alıyor.Bu bölgede 4.6 milyar yıl önce Güneş sisteminin oluşması sonrasında açığa çıkmış olan kaya parçaları ve cüce gezegenler bulunuyor.Projede çalışan John Hopkins Üniversitesi'nden bilim adamı Harold A. Weaver, New Horizons'ın gerçekleştirmek üzere olduğu görevi, "Bu Güneş Sistemi'nin keşfi yolunda çok büyük bir adım daha" ifadesi ile anlatıyor.Yalnızca bilim insanları değil, ünlü bir müzisyen de projeye dahil olmuş durumda.Queen grubunun gitaristi olan ve aynı zamanda bir astrofizikçi olan Brian May, Ultima Thule görevini kutlamak için bir beste ortaya çıkardı.New Horizons'ın gerçekleştireceği alçak uçuş için konuşan May, "Çok heyecanlı. Benim için bu insan ruhu ile, neden burada olduğumuzu keşfetmekle ilgili" dedi.Uzay aracının elde ettiği görüntüleri Dünya'ya ulaştırması altı saat sürecek.Projede çalışan bilim insanları, Kuiper kuşağındaki bir cisme ilk defa yaklaşılacağını ve gerçekten neye benzeyeceğinin görülebileceğini söylüyor.2006 yılında fırlatılan New Horizons, 2015 yılında Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Plüton'u görüntülemişti.