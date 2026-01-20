Yeni Vali Akmeşe Esnafı Ziyaret Etti

Niğde Valiliği'ne atanan Nedim Akmeşe görevine başlamasının ardından ilk ziyaretini kent merkezindeki esnafa gerçekleştirdi.

Vali Yardımcısı Ahmet Arık ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunan Vali Akmeşe, iş yerlerini tek tek dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretler sırasında esnafın talep ve önerilerini dinleyen Vali Akmeşe, hayırlı işler temennisinde bulunarak esnafa bereketli kazançlar diledi. Esnaf ve vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Akmeşe'ye yeni görevinde başarılar diledi. - NİĞDE