Son Dakika Haberleri: Yeni yaşını kutladı
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Yeni yaşını kutladı

10 dakika önce

Kabine geçerek yaklaşık 2 saat performans yapan Doruk Doğruzsöz'ü sevenleri ve "İşte benim Stilim" yarışmasının jüri üyesi Kemal Doğulu da yalnız bırakmadı.

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Kabine geçerek yaklaşık 2 saat performans yapan Doruk Doğruzsöz'ü sevenleri ve "İşte benim Stilim" yarışmasının jüri üyesi Kemal Doğulu da yalnız bırakmadı.

Kemal Doğulu, Kabine, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:16 
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