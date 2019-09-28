Yeni yaşını kutladı
10 dakika önce
Kabine geçerek yaklaşık 2 saat performans yapan Doruk Doğruzsöz'ü sevenleri ve "İşte benim Stilim" yarışmasının jüri üyesi Kemal Doğulu da yalnız bırakmadı.
Kabine geçerek yaklaşık 2 saat performans yapan Doruk Doğruzsöz'ü sevenleri ve "İşte benim Stilim" yarışmasının jüri üyesi Kemal Doğulu da yalnız bırakmadı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:16
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