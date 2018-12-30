Son Dakika Haberleri: Yeni Yıl Öncesi Karşıyaka'da Denetimler Sıklaştı

Yeni Yıl Öncesi Karşıyaka'da Denetimler Sıklaştı

1 saat önce

Karşıyaka Belediyesi, yeni yıl kutlamaları öncesinde vatandaşların alışveriş için yoğun olarak kullandığı işletmelere yönelik denetimler yaptı.

Yeni Yıl Öncesi Karşıyaka'da Denetimler Sıklaştı, System.String[]
Karşıyaka Belediyesi, yeni yıl kutlamaları öncesinde vatandaşların alışveriş için yoğun olarak kullandığı işletmelere yönelik denetimler yaptı. İşletmelerde gıda ve alkol satılan mekanlarda ruhsat, hijyen ve bandrol kontrolü gerçekleşti. Kurallara uymayan işletmeler için yasal işlem yapıldı, işletme sahipleri uyarıldı.

Karşıyaka Belediyesi Ruhsat- Denetim ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yılbaşı alışverişleri için vatandaşlıkların sıklıkla kullandığı işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Mekanların ruhsatları, mutfak için hijyen koşulları ve ürünlerin bandrolleri tek tek kontrol edildi. Kurallar konusunda işletme sahipleri uyarıldı. İşgaliye konusunda belirlenen kurallara uyulması istendi. Yasaklara uymayan mekanlar için yasal işlem başlatıldı.

"Israrımız sürecek"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Karşıyakalıların yılbaşı alışverişlerini güvenli ve sağlıklı ortamlarda yapabilmesi için denetimlerimizi tamamladık. Yıl boyunca bu kontroller sürecek. Karşıyaka Belediyesi olarak yılbaşı öncesi hem vatandaşın hem de esnafın hakkını korumak için çalışmalar yürütüyoruz. Bizim için öncelikli hedef ceza yazmak değil, gerekli uyarıları yaptıktan sonra orta yolu bulmak ve karşılıklı memnuniyeti yakalamaktır. Ekiplerimiz bu yönde uyarı ve ikazlarına devam edecek. Esnafımızın, kurallara uyması konusundaki ısrarımız sürecek" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:45 Kaynak: İHA

Karşıyaka, Güncel
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