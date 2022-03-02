Yeni Zelanda'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

02.03.2022 17:19
Yeni Zelanda'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yeni Zelanda'nın Kermadac Adaları'nda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Yeni Zelanda'nın Kermadac Adaları'nda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, deprem Auckland kentinin 775 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Kermadec Adaları yakınlarında, okyanusun yaklaşık 38 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremin herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Pasifik Okyanusu'ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları'nın da üzerinde yer aldığı "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle de karşılaşıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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