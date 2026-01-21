Yeni Zelanda'da Seçim Tarihi Açıklandı - Son Dakika
Yeni Zelanda'da Seçim Tarihi Açıklandı

21.01.2026 11:22
Başbakan Luxon, Yeni Zelanda'da 7 Kasım'da genel seçim yapılacağını duyurdu. Ekonomik sıkıntılar başta.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, genel seçimin 7 Kasım'da yapılacağını açıkladı.

Luxon, Christchurch kentinde partisinin milletvekilleriyle seçim tarihinin duyurusunu yaptı.

Ülke ekonomisi son 12 ayda 0,5 puan daha daralırken Luxon'un ekonomik sıkıntıların sorumlusu olarak eski İşçi Partisi hükümetini suçlayarak, "karmaşayı miras aldığını" söyledi.

7 Kasım'da yapılması planlanan seçimler, Luxon'un liderliğindeki merkez sağ hükümet için bir güven oylaması niteliği taşıyacak.

Luxon, Kovid-19 salgını sonrası dönemde ekonomiyi toparlama vaadiyle ikinci kez iktidar arayacak. Ancak hayat pahalılığı ve konut krizi, seçmenin en büyük sorunları arasında yer alıyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise anketlere göre, Chris Hipkins öncülüğünde oylarını yeniden artırmış durumda. Analistler, seçimin başa baş geçeceğini belirtiyor.

Hipkins ise Luxon'u hayat pahalılığı ve konut krizi gibi verdiği siyasi ve ekonomik vaatleri yerine getirememekle suçluyor.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da halk üç yılda bir sandık başına gidiyor.

Ülkede, 120 milletvekilinin temsil edildiği tek meclisli bir parlamento sistemi bulunuyor ve büyük partiler genellikle küçük partilerle koalisyon kurmak zorunda kalıyor.

Uzmanlara göre, seçim sonrası hükümeti kimin kuracağını küçük partilerin alacağı oylar belirleyecek.

Kaynak: AA

