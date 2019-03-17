Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

Samsun'da, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında 2 camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Samsun'da, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında 2 camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından öğle namazının ardından Site Camisi önünde yapılan etkinlikte, saldırı kınanarak sloganlar atıldı.



Daha sonra gruptakiler, saldırıda hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.



AGD Samsun Şube Başkanı Şenol Altun, burada yaptığı açıklamada, terör saldırılarının batılı kirli merkezler tarafından üretilen İslamofobi'nin bir neticesi olduğunu söyledi.



Katliamın sosyal medyada canlı olarak paylaşılmasının bilgisayar oyunlarının Müslüman avıyla birebir örtüştüğünü anlatan Altun, "Bu zihniyet, 'Müslümanlar öldürülmelidir' düşüncesinin bir ürünüdür. Irkçı emperyalist batı zihniyetinin İslam'a ve Hazreti Peygamber'e karşı oluşturulmuş nefret dilini ifade özgürlüğü ve demokrasi olarak nitelendirmeye devam etmeleri, bu tip saldırıları daha da artıracaktır. Yeryüzündeki tek bir Müslümanın ırkçı saldırıyla saçının teline zarar gelmesine kayıtsız kalamayız." ifadelerini kullandı.



Grup, açıklamanın ardından terör saldırısında hayatını kaybedenler için dua etti.

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