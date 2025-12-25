Yenidoğan Çetesi davasının 7'inci duruşması 3'üncü gününde devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Yenidoğan Çetesi davasının 7'inci duruşması 3'üncü gününde devam ediyor

Yenidoğan Çetesi davasının 7\'inci duruşması 3\'üncü gününde devam ediyor
25.12.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlar sonucu ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyeleri hakkında yürütülen davanın 7'inci duruşması devam ediyor. İddianamede çete lideri olarak Fırat Sarı ve onunla birlikte hareket eden kişilere yönelik suçlamalar yer alıyor. Ana dava dosyası ile birleştirilen bu iddianame ile sanık sayısı 61'e yükseldi. Duruşma, sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 7'inci duruşması, 3'üncü gününde görülmeye devam ediyor. Duruşmada, tarafların yoklamaları alınıyor.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61'e yükselmişti.

Davada 7'inci duruşma

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen 7'inci duruşması 3'üncü gününde devam ediyor. Duruşmaya, 6'sı tutuklu bir kısım tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasıyla başladı. Duruşmada sanıklar savunma yapıyor.

Kaynak: İHA

Yenidoğan Çetesi, İstanbul, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yenidoğan Çetesi davasının 7'inci duruşması 3'üncü gününde devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum
Önce oğlu sonra annesi Bir gün arayla balkondan düşerek can verdi Önce oğlu sonra annesi! Bir gün arayla balkondan düşerek can verdi
Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var
Netanyahu koalisyondaki görüş ayrılıkları nedeniyle erken seçime hazırlanıyor Netanyahu koalisyondaki görüş ayrılıkları nedeniyle erken seçime hazırlanıyor
Acun Ilıcalı’dan Premier Lig iddiası: Gerçek çılgın adamı görecekler Acun Ilıcalı'dan Premier Lig iddiası: Gerçek çılgın adamı görecekler
Taksiciler TAG sürücüsü zannettikleri kuryeye saldırdı Görüntüler ortaya çıktı Taksiciler TAG sürücüsü zannettikleri kuryeye saldırdı! Görüntüler ortaya çıktı

12:12
Ortalık yangın yeriyken Aziz Yıldırım bakın nerede ortaya çıktı
Ortalık yangın yeriyken Aziz Yıldırım bakın nerede ortaya çıktı
11:45
Putin İngiltere’ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti
Putin İngiltere'ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti
11:42
Futbolda FETÖ soruşturması Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
11:41
Berna Laçin’in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
11:11
2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu
2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu
10:36
Sadettin Saran, adliyede
Sadettin Saran, adliyede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 12:28:58. #7.11#
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasının 7'inci duruşması 3'üncü gününde devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.