Yenikapı-Kirazlı metrosundaki arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu

Yenikapı-Kirazlı metro hattında Topkapı-Ulubatlı istasyonu yakınında meydana gelen arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşandı.
Alınan bilgiye göre, M1B Yenikapı-Kirazlı hattında ilerleyen metronun, Topkapı-Ulubatlı istasyonu yakınında arızalanması üzerine, seferler bir süreliğine yapılamadı.
Arıza nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluşurken, bazı yolcular farklı ulaşım araçlarına yöneldi.
Metro seferleri, arızanın giderilmesinin ardından bir süre sonra normale döndü.
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