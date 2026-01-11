Yenilenebilir Enerji Rekoru Bekleniyor

ABU Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera, geçen yıl yeni kurulan elektrik üretim kapasitesinin yüzde 92'sinin yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu, bu yıl ise yaklaşık 700 gigavatlık yenilenebilir kapasite ile rekor kırılmasının beklendiğini bildirdi.

La Camera, IRENA 16. Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, toplantıda 139 ülkeden 1524 katılımcı olduğunu söyledi.

Ekonomik ve sosyal sistemlerin derin bir dönüşümden geçtiğini belirten La Camera, bu bağlamda enerji sistemlerinin de büyük bir dönüşüm yaşadığını ifade etti.

Dünyanın jeopolitik gerilim, ekonomik baskı, artan eşitsizlikler, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ile kirlilikten oluşan krizlerle karşı karşıya olduğunu aktaran La Camera, "Bu güçler doğal sistemleri bozuyor, ekonomik ve sosyal temelleri zorluyor ve yaşam kalitesini azaltıyor. Mevcut kalkınma modelimizin genel sürdürülebilirliği risk altında." diye konuştu.

La Camera, merkezi ve fosil yakıta dayalı bir modelden, biyokütlenin sürdürülebilir kullanımı ve özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen yeşil hidrojen dahil olmak üzere, yenilenebilir enerjiye dayalı bir sisteme geçildiğini anlattı.

Çok yakın bir gelecekte, depolama dahil yenilenebilir enerjiye yapılacak yeni yatırımların, eski bir kömür santralini ayakta tutmaktan daha avantajlı ve ekonomik olacağını vurgulayan La Camera, şöyle devam etti:

"Piyasa tercihini yaptı. Geçen yıl yeni kurulan elektrik üretim kapasitesinin yüzde 92'si yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Bu yıl ise yaklaşık 700 gigavat yenilenebilir kapasite ile bir başka rekor kırılması bekleniyor. Sadece bir yılda, son 70 yılda inşa edilen toplam nükleer kapasitenin iki katını devreye aldık. Yenilenebilir enerji, küresel enerji görünümünde liderliğini ilan etti."

"Hızlı hareket edenler yenilenebilirde avantajlı olacak"

La Camera, ülkelerin yenilenebilir enerji stratejilerini yalnızca iklim eylemi için değil, kalkınma, güvenlik, karbonsuzlaşma ve rekabetçilik açısından değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Yarının ekonomilerinin rekabet gücü, temiz, güvenli ve uygun fiyatlı enerji hizmetleri sunma kapasiteleriyle belirleneceğine işaret eden La Camera, "Hızlı hareket edenler, tereddüt edenlere kıyasla kalıcı verimlilik ve rekabet avantajları elde edecek." ifadesini kullandı.

La Camera, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasında güçlü ilerleme kaydedildiğini, enerji verimliliğinde ise aynı başarınının görülmediğini dile getirdi.

Bu risklerin, enerji talebi ile arz arasındaki açığı büyüttüğüne işaret eden La Camera, şunları kaydetti:

"Mevcut gidişat köklü biçimde değişmezse, 1,5 derece hedefi ulaşılmaz hale gelecektir. Bu konu, Antalya'da yapılacak COP31 kapsamında, elektrifikasyon hedefi ile Fosil Yakıtlardan Çıkış Yol Haritası (TAFF) dahil, konuların merkezinde olacak. 1,5 derece hedefi, uzun vadeli istikrar, ekonomik dayanıklılık ve sürdürülebilirliği sağlamak için proaktif bir strateji olmalı. IRENA'nın analitik liderliği bu süreçte merkezi bir rol oynuyor. "