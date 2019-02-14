Yer Altı Çöp Konteynerine Atılan İzmarit Yangın Çıkardı
2 saat önce
Adana'da yeraltı çöp konteynerine atılan izmarit nedeniyle yangın çıkarken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana
'da yeraltı çöp konteynerine atılan izmarit nedeniyle yangın çıkarken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Merkez Seyhan
ilçesi Stadyum Caddesi üzerindeki yeraltı çöp konteynerine atılan sigara izmariti yüzünden yangın çıktı. Konteynerin yanmaya başlamasıyla alevler ve yoğun dumanlar yükselirken çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangına sigara izmaritinin neden olduğu belirtildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:44 Kaynak: İHA
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