Yerel Seçime Doğru
1 saat önce
AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, esnaf ziyaretinde bulundu.
AK Parti Siirt
Belediye Başkan adayı Ali İlbaş
, esnaf ziyaretinde bulundu.
Beraberindeki partililerle Güres ve Cumhuriyet caddelerindeki esnafı ziyaret eden İlbaş, seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi verdi.
İlbaş, şeffaf ve hesap veren belediye yönetimi anlayışını uygulayacaklarını belirterek, "Çözüm üretiminde halkın da katılımını sağlayan şeffaf, katılımcı, üretken bir belediyeciliğin önünü açmayı hedefliyoruz. Bu amaçla her kesime hitap edecek kent konseyi kuracağız." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:38 Kaynak: AA
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Gençlerle Birlikte PUBG Oynadı
AK Parti'ye Oy Veren Kürt Seçmenin Yüzde 6'sı HDP'ye Kaydı
Erdoğan'ın "Teröristlerce Tokatlanan Belediye Başkanı" Dediği Kişi HDP'li Baydemir Çıktı
Yeni Parti İddiaları ile Gündeme Gelen Gül ve Davutoğlu Ekrana Çıktı