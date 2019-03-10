Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, esnaf ziyaretinde bulundu.

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AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, esnaf ziyaretinde bulundu.

Beraberindeki partililerle Güres ve Cumhuriyet caddelerindeki esnafı ziyaret eden İlbaş, seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi verdi.

İlbaş, şeffaf ve hesap veren belediye yönetimi anlayışını uygulayacaklarını belirterek, "Çözüm üretiminde halkın da katılımını sağlayan şeffaf, katılımcı, üretken bir belediyeciliğin önünü açmayı hedefliyoruz. Bu amaçla her kesime hitap edecek kent konseyi kuracağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:38 Kaynak: AA

Ali İlbaş, Siirt, AK Parti, Güncel
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