Yerel Seçime Doğru

AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, kurumları ziyaret etti.

AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, kurumları ziyaret etti.



İlbaş, parti yöneticileriyle özel bir eğitim kurumdaki öğretmen ve idarecilerle bir araya gelerek çalışmalarını anlattı.



Seçime kısa süre kaldığını belirten İlbaş, "Ziyaret ettiğimiz vatandaşlara hedeflerimizi anlatıyor, destek istiyoruz. Gördüğümüz ilgi bizleri mutlu ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında bugün de özel bir eğitim kurumunu ziyaret ederek Siirt için neler yapabileceğimizin istişaresini yaptık. Değerli eğitimcilerimizin fikir ve düşünceleri yapacağım çalışmalara ışık tutacak." dedi.

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