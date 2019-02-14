Yerel Seçimlere Doğru
1 saat önce
İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının İdris Naim Şahin olduğunu açıkladı.
İYİ Parti Ordu
İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya
, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Ordu Büyükşehir Belediyesi
Başkan adayının İdris Naim Şahin
olduğunu açıkladı.
Karakaya, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlere 45 gün gibi kısa sürenin kaldığını belirtti.
Eski İçişleri Bakanı
İdris Naim Şahin
'in özgeçmişi hakkında açıklamalarda bulunan Karakaya, "İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan adayımız Ordu'nun evladı, Ordu sevdalısı, hizmet aşığı Sayın İdris Naim Şahin beyefendidir." dedi.
Karakaya, Şahin'i, 17 Şubat Pazar günü Samsun-Ordu sınırında saat 13.00'de karşılama programı düzenleneceğini ifade ederek, karşılama programına tüm vatandaşların davetli olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:26 Kaynak: AA
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