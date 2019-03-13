Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, şehrin markalaşmasına katkı sağlayacak dış ilişkiler birimini kuracaklarını söyledi.

AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, şehrin markalaşmasına katkı sağlayacak dış ilişkiler birimini kuracaklarını söyledi.



Şahin yaptığı yazılı açıklamada, Karaman'ın markalaşması, gelişmesi ve güçlenmesi adına önem verdikleri projelerinden birinin de belediye çatısı altında kurulacak dış ilişkiler birimi olduğunu belirtti.



Son rakamlara göre yaklaşık 100 bin Karamanlı'nın yurt dışında farklı ülkelerde hayatlarını sürdürdüğünü ifade eden Şahin, şunları kaydetti:



"Özellikle yaz döneminde Karaman'a gelen hemşehrilerimizin iş ve işlemlerinde kolaylıklar sağlanması ve yurt dışı yatırımcılarla irtibatın sağlanması adına dış ilişkiler birimi kuracağız. Bu birim yurt dışında yaşayan Karamanlıların işleriyle ilgilenilmesinin yanında şehrin yurt dışında daha iyi tanıtılması gibi önemli fonksiyonları da üstlenecek."

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