Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal, seçim çalışmalarını sürdürüyor.



Halk pazarını ziyaret eden Uysal, vatandaşlarla sohbet ederek, projelerini anlattı.



Uysal, yaptığı açıklamada, Karabük ekonomisinin bel kemiği olan esnafın her zaman destekçisi ve yanlarında olduğunu söyledi.



Gittikleri her yerde coşkuyla karşılaştıklarını ifade eden Uysal, "Allah'ın izniyle daha güçlü olacağız. Geleceğimiz inşallah aydınlık olacak. Bize yine o coşku ve sevgi dolu yüreğinizi açtınız. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle yürüyün. Gerisini hiç merak etmeyin. Hedefimizi şaşmadan yolumuzda devam edeceğiz. Biz AK Parti olarak 'ben' değil 'biz' diyoruz." diye konuştu.



Rafet Vergili'den ziyaretler



Karabük Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.



İş merkezlerini gezen Vergili, burada yaptığı açıklamada, 10 yıldır belediye başkanı olarak Karabük'e hizmet ettiğini belirtti.



Karabük ile ilgili her meseleyi kendine bir görev edindiğini aktaran Vergili, "Yenice'yi, Safranbolu'yu, Eskipazar'ı, Ovacık'ı, Eflani'yi ayırmadan hepsini düşündük. Bütün ilçelerle beraber Karabük'te birlik, beraberlik içerisinde görev yapmaya devam ettik." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Partili Mustafa Göktaş'tan Skandal Sözler: Oy Verin, Cennetin Anahtarı Cebinize Girsin

Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var

Rus Yolcu Uçağı Test Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi

O Ses Türkiye'nin Birincisi Ferat Üngür, Terör Örgütü Propangandası Yapma Suçundan Gözaltına Alındı