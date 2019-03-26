Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Yerel seçim çalışmaları için Yalıhüyük ilçesine gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı yerel seçimlerde Cumhur ittifakının adayı olan Hasan Koçer'e vatandaşlardan destek istedi.

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Yerel seçim çalışmaları için Yalıhüyük ilçesine gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı yerel seçimlerde Cumhur ittifakının adayı olan Hasan Koçer'e vatandaşlardan destek istedi.

Yalıhüyük Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bir araya geldiler. Ülkemizin gerek içerden gerekse dışarıdan yapılan, gerek terör yolu ile gerekse siyasi ve gerekse ekonomik saldırılara karşı omuz omuza vererek AK parti ve MHP teşkilatları ve tüm üyeleri ile bir mücadele yürütüyorlar. Bu mücadelenin özü, bayrak inmesin, ezan dinmesin vatan bölünmesin diye mücadele veriyorlar."

CHP Genel Başkanı Kılıçtaroğlu'nu da eleştiren Kalaycı, "31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın ilçedeki adayı Hasan Koçer'in arkasında hepiniz durunuz. Şöyle rekor bir oyla Yalıhüyük'ü tüm Türkiye'ye duyuralım." diyerek ilçe sakinlerinden destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:21 Kaynak: AA

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