Son Dakika Haberleri: Yerinden Çıkan Römork Ağaca Çarptı

Yerinden Çıkan Römork Ağaca Çarptı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, hafif ticari aracın arkasındaki römork, yerinden çıkarak ağaca çarpıp, devrildi.

Yerinden Çıkan Römork Ağaca Çarptı, System.String[]
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, hafif ticari aracın arkasındaki römork, yerinden çıkarak ağaca çarpıp, devrildi.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Kumkısık Mahallesi Denizli- İzmir karayolu Traktör Galerileri Sitesi önünde meydana geldi. Sarayköy ilçe merkezi yönüne giden Kerem Palabıyıkoğlu yönetimindeki 20 FJ 887 plakalı hafif ticari aracın arkasına takılı römork, yerinden çıktı. Kancadan kurtulan römork, yaklaşık 50 metre ilerleyerek yol kenarındaki ağaçlara çarpıp, devrildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:22 Kaynak: DHA

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