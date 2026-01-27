Yerköy'de 100 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 100 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan H.G. isimli şüphelinin iş yerinde aramalar yapıldı. Aramalarda 100 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - YOZGAT
