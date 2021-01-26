Yerköy'de Muhsin Yazıcıoğlu Parkı açıldı - Son Dakika

Yerköy Belediyesince Ayanoğlu Mahallesi'nde yapılan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı hizmete girdi.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, AA muhabirine, Ayanoğlu Mahallesi'nde atıl olan parkın yenilendiğini ve Muhsin Yazıcıoğlu isminin verildiğini söyledi.

Vatandaşların spor yapması için parka spor aletleri yerleştirdiklerini belirten Yılmaz, "Vatandaşlarımız parkta hem spor yapabilecek hem de dinlenecek. Yine soğuk havalarda, sokak hayvanlarının sığınacağı bir yuvaları olsun düşüncesiyle parkın belirli noktalarına küçük barınaklar yerleştirdik." dedi.

Parkın hayırlı olması dileğinde bulunan Yılmaz, emeği geçen ve destek olanlara teşekkür etti.