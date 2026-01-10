Yerköy\'de Öğrencilere Jandarma Eğitimi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Yerköy ilçesinde öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, Saray İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri ile çevre, doğa ve hayvanları koruma konularında bilgi verdi.

Faaliyet kapsamında jandarmanın görev alanları öğrencilere tanıtılırken, jandarmayı sevdirmeye yönelik hazırlanan "Tim Jandarma" tanıtım maketiyle öğrencilerin fotoğrafları çekildi.

Etkinlikte, öğrencilere balon ve jandarma hikaye kitabı gibi çeşitli hediyeler dağıtılarak bilgilendirme ve tanıtım çalışması yapıldı.