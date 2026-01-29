Yerköy'de Sahte Altın Satıcısı Yakalandı - Son Dakika
Yerköy'de Sahte Altın Satıcısı Yakalandı

Yerköy'de Sahte Altın Satıcısı Yakalandı
29.01.2026 12:10
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde sahte altın satan A.S., emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satan ve 13 ayrı suç kaydı bulunan A.S. emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye gören Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir kuyumcuya daha önce iki kez sahte gram altın sattığı iddia edilen A.S., tekrar altın satmak için kuyumcuya gitti. Şahsın kendisine sahte altın sattığını fark eden iş yeri sahibi, üçüncü kez satma girişimi üzerine ihbarda bulundu. Sahte altın satmaya çalışan A.S., polis ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 20 gram altın, 4 çeyrek altın ve bir miktar para ele geçirildi. - YOZGAT

Yerköy'de Sahte Altın Satıcısı Yakalandı
