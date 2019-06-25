Son Dakika Haberleri: Yerli makina devreye girdi evler de gübre üretecek
Son Dakika Ekonomi Haber

Yerli makina devreye girdi evler de gübre üretecek

51 dakika önce

35 yıldan sonra Türkiye'ye dönen Srst Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yıldırım, Türkiye'de mutfakların organik atıklarını gübreye çevirecek yerli makina üretti.

Yerli makina devreye girdi evler de gübre üretecek, System.String[]
35 yıldan sonra Türkiye'ye dönen Srst Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yıldırım, Türkiye'de mutfakların organik atıklarını gübreye çevirecek yerli makina üretti. Böylece hem atıkların yerinde dönüşümüne imkan verilirken, hem de nitelikli gübre üretiminin önü açılmış oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:03 
Zeki Yıldırım, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu: S-400'ü aldık, artık ne zaman getirileceği konuşuluyor HDP, Ekrem İmamoğlu'ndan beklentisini açıkladı Bakan Soylu'dan seçim değerlendirmesi: Bazen kazanmak kaybetmektir! Talihsiz işçi et karıştırma makinesinde can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 05:54:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerli makina devreye girdi evler de gübre üretecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]