Yerli makina devreye girdi evler de gübre üretecek
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35 yıldan sonra Türkiye'ye dönen Srst Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yıldırım, Türkiye'de mutfakların organik atıklarını gübreye çevirecek yerli makina üretti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:03
35 yıldan sonra Türkiye
'ye dönen Srst Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yıldırım
, Türkiye'de mutfakların organik atıklarını gübreye çevirecek yerli makina üretti. Böylece hem atıkların yerinde dönüşümüne imkan verilirken, hem de nitelikli gübre üretiminin önü açılmış oldu.
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