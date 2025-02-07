Yerli Temizlik Markası Doa ile 2025 boyunca "Üstünkörü Değil, Şıkır Şıkır Temizlik!"

Advertorial Haberler

%100 yerli sermayesi ile 2007 yılından bu yana Temizlik, Deterjan ve Kişisel Bakım kategorilerinde üretim faaliyetlerine başarıyla devam eden Endeks Kimya'nın kendi temizlik markası Doa yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Oyuncu ve müzisyen Öykü Gürman'ın doğallığı ve samimiyetiyle buluşan, Şubat 2024 çıkışlı yeni iletişim kampanyasında marka; farklı kategorilerde yenilikçi ürünleri için hazırladığı birbirinden renkli reklam filmleriyle tüketicilere geniş bir yelpazede "Üstünkörü değil, şıkır şıkır temizlik" vaat ediyor.

Tüm temizlik ihtiyaçlarını yenilikçi formülleriyle karşılamayı amaçlayan Doa ürünlerinin etraflıca tanıtıldığı filmlerde Öykü Gürman tüm doğallığıyla evinin farklı bölümlerinde temizlik yaparak Doa Temizlik ürünlerinin kalıcı etkisinden ve yüksek performansından ne kadar mutlu olduğunu ekranlara yansıtıyor. Serinin ilk üç filmi yayına girerken; yılın ilerleyen aylarında tüketiciyle buluşacak farklı ürün filmleriyle "Şıkır Şıkır Temizlik" rüzgârının esmeye devam etmesi planlanıyor.

75'ten fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatıyla, son 5 yıldır Temizlik ve Deterjan kategorisinde ilk 5'te yer alarak ülke ekonomisine katkı sağlayan Endeks Kimya uzmanlığı ve deneyimiyle oluşturulan "Doa" markası; Endeks Kimya'nın doğruluk, güven, yenilikçilik, çevreye saygı ve kazanma tutkusu değerleriyle Türkiye çapında 81 ilinde de ulaşılır olmayı hedefliyor.

İhracatın yanı sıra kendi kategorisinde Türkiye'de özel markalı ürün üreten en önemli firmalardan biri olan Endeks Kimya; gerçekleştirdiği Ar-Ge yatırımları ve son teknolojiye sahip 3 fabrikasıyla üretim alanını 55 bin metrekareye tamamlarken, Kosova'da gerçekleştirdiği yurtdışı üretim tesisi yatırımı Endeks Europe ile Global Üretici kimliğini kazanmanın ve istihdam sayısını yaklaşık 750 kişiye yükseltmiş olmanın da gururunu yaşıyor.

Endeks Kimya'nın tecrübesi ve güveniyle her geçen gün daha fazla satış noktasında yerini alarak daha fazla haneye ulaşmayı hedefleyen, NSO-NAP 7 Vegan-Vejetaryen Standardına uygun Doa ürün grubu ailesinde; yüzey temizleyiciler, banyo ve mutfak spreyleri, çamaşır suları, asidik ve bazik ürünler, sıvı krem temizleyiciler, bulaşık makinesi ürünleri, sabunlar, sıvı bulaşık deterjanları, sıvı ve toz çamaşır deterjanları ile yumuşatıcılar yer alıyor.

www.endekskimya.com

www.doatemizlik.com.tr