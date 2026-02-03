Yerlika, AB Onayı Alan İlk Türk Biyofarmasötik Şirketi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yerlika, AB Onayı Alan İlk Türk Biyofarmasötik Şirketi

03.02.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerlika, monoklonal antikor ilaçları için EU-GMP onayı alarak Türkiye'de önemli bir başarıya imza attı.

Monoklonal antikorlar, proteinler ve gen tedavisi ürünlerine odaklanan biyofarmasötik şirketi Yerlika, tesisine Türkiye'de alanında Avrupa Birliği (AB) onayı alan ilk kuruluş oldu.

Alınan bilgiye göre, biyofarmasötik alanında faaliyet gösteren Yerlika, uluslararası kalite tescili olan EU-GMP onayını almayı başardı. Bu gelişmeyle Yerlika, monoklonal antikor ilaçlarını hücre hattı aşamasından nihai ürüne kadar Türkiye'de uçtan uca üretebilen AB onaylı ilk ve tek tesis ünvanını kazandı.

EU-GMP, ilaç üretimi için dünyadaki en yüksek ve sıkı standartlardan biri olarak kabul ediliyor. Bu onay, ilk hücrelerden başlayarak kültür ve saflaştırma süreçlerine ve nihai ürüne kadar tüm üretim aşamalarının sıkı kontrol altında, izlenebilir ve Avrupa standartlarına uygun şekilde yürütüldüğü anlamına geliyor.

Bu onayın önemi, söz konusu ürünlerin monoklonal antikor ilaçları olmasıyla daha da artıyor. Kanser, otoimmün hastalıklar ve tedavisi zor birçok hastalıkta kullanılan karmaşık ve hassas ilaçların üretimleri, ileri teknoloji, hassas altyapı ve yüksek düzeyde uzmanlık gerektiyor. Bu alanda EU-GMP onayının alınmasıyla Türkiye yüksek teknolojili ilaç üretiminde bir eşiği daha geride bıraktı.

Yerlika, monoklonal antikorlar, proteinler ve gen tedavisi ürünleri üzerine odaklanan, Türkiye'nin biyoteknolojik ilaç üretiminde dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen bir biyofarmasötik şirketi olarak çalışmalarını yürütüyor. Şirket, Tekirdağ Çerkezköy'de bulunan GMP sertifikalı tesislerinde, AR-GE'den nihai ürüne kadar tam entegre bir altyapıyla hizmet veriyor.

"Küresel pazarlara ihracatın önü açıldı"

Yerlika Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Hasan Zeytin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "AB onayının alınması, Türkiye'nin en karmaşık biyoteknolojik ilaçları Avrupa standartlarında üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yerlika olarak monoklonal antikor teknolojisini Türkiye'de hücre hattı seviyesinden itibaren kurduklarını aktaran Zeytin, "Bu, ileri tedavilerin geleceği ve sağlık alanında teknolojik bağımsızlık için çok önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytin, doktorlar için bu onayın, sürekli kalite, yüksek güvenlik ve güvenilirlik anlamına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu onay, hastalar için ise ilacın dünyanın en gelişmiş ülkelerinde kullanılan standartlarla üretildiğinin bir garantisidir. Onay, kalitemizin tescil edilmesinin yanında, yüksek katma değerli biyoteknolojik ürünlerimizin Avrupa başta olmak üzere küresel pazarlara ihracatının da önünü açan stratejik bir gelişme oldu."

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerlika, AB Onayı Alan İlk Türk Biyofarmasötik Şirketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 13:10:55. #7.11#
SON DAKİKA: Yerlika, AB Onayı Alan İlk Türk Biyofarmasötik Şirketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.