Yerlikaya, Yeni Valilerle Buluştu

13.01.2026 15:17
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, atanan ve değişen valilerle bir araya gelerek sorumluluklarını vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni atanan ve görev yeri değişen valilerle bir araya geldi.

Yerlikaya, NSosyal hesabındaki açıklamasında, bakanlıkta yeni atanan ve görev yeri değişen valilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Valilerin, Türk milletinin sesi ve nefesi olduğunu, görev yaptıkları ilde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için büyük sorumluluk taşıdığını vurgulayan Yerlikaya, "Mahalle mahalle, sokak sokak… Kimin bir derdi var, bu derde nasıl derman olabiliriz, nasıl hayırda yarışabiliriz, hepsi sorumluluk alanlarımız içinde. 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' sözü valilerimizin ve tüm mülki idare amirlerimizin rehberidir." ifadesini kullandı.

Görevin yapılmasının ardından alınan hayır duasının, mükafatların en büyüğü olduğunu kaydeden Yerlikaya, bu anlayışla Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda "büyük ve güçlü Türkiye" hedefine ulaşmak için azimle, özveriyle, kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi.

Ali Yerlikaya, görev yeri değişen ve yeni atanan valilere başarılar diledi.

Yerlikaya'nın paylaşımında görüşmeye ilişkin video da yer aldı.

Kaynak: AA

17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
16:19
Oktay Kaynarca’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler Adli Tıp’ta saç ve kan örneği verdi
