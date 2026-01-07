Yeşil Gelecek İçin Tohum Topu Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeşil Gelecek İçin Tohum Topu Projesi

07.01.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye'deki üniversite öğrencileri, ormanların yeşermesi için tohum topları üretiyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üniversite öğrencileri, "Yeşil Bir Gelecek Avucunda Başlar" sloganıyla geliştirdikleri "BUBFA ile Tohum Topu" projesi kapsamında ormanların yeniden yeşermesine destek olmayı hedefliyor.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Finans ve Bankacılık Bölümü'nde öğrenim gören 40 öğrenci, yanan ve tahrip olan orman alanlarının yeniden yeşillenmesine yönelik çalışmalara destek için proje geliştirdi.

Öğrenciler, geri dönüştürdükleri atık yumurta kartonu ve kahve posası kullanarak, meşe ve kızılçam gibi ağaç türlerinin yanı sıra limon, mandalina, kumkat, kavun ve şeftali tohumlarını içeren 1000 tohum topu yaptı.

Ağaçlandırmanın yanında yaban hayatı için besin kaynağı oluşturmanın hedeflendiği proje kapsamında tohum topları, Burhaniye ilçesindeki yanan ve tahrip olan bazı ormanlık alanlara bırakılıyor.

Öğrenciler, tohum toplarının sayısını artırıp daha fazla bölgeye ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Ekosistemi destekliyoruz"

Projenin danışmanlığını üstlenen BUBFA Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, AA muhabirine, çalışmanın temel amacının doğadaki kayıpları geri kazanmak olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin projeye gönüllülük esasıyla katıldığını anlatan İlban, şöyle konuştu:

"Bu proje, öğrencilerimizin doğaya yönelik zekasını geliştirirken, yeşili korumanın önemini gösteren bir farkındalık çalışmasıdır. Bölgeye uygun meyve ve orman ağacı tohumlarıyla hem doğanın tahribatına dikkati çekiyoruz hem de ekosistemi destekliyoruz."

Proje ekibindeki 3. sınıf öğrencilerinden Rojin Gürbüz de tohum toplarının hazırlık süreci hakkında bilgi verdi.

Tohumların bir gün önceden ıslatıldığını belirten Gürbüz, şunları kaydetti:

"Perlit, gübre ve verimliliği yüksek özel malzemeleri harç haline getiriyoruz. İçerisine hem dikey büyüyen kızılçam hem de yatay yayılan kavun gibi meyve tohumlarını birlikte koyuyoruz. Bu toplar kuruduktan sonra doğaya atıldığında, içindeki zengin karışım sayesinde tohumların çimlenme şansı artıyor."

3. sınıf öğrencilerinden İlyas Karimi ise özellikle orman yangınlarının yarattığı tahribattan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Tohum toplarında tamamen geri dönüştürülebilir malzeme kullandıklarını bildiren Karimi, "Amacımız, Türkiye'nin incisi olan bu bölgede yeşil sevgisini yeniden canlandırmak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşil Gelecek İçin Tohum Topu Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:40:45. #7.11#
SON DAKİKA: Yeşil Gelecek İçin Tohum Topu Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.