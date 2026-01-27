Yeşilay Başkanı Vali Masatlı'yı Ziyaret Etti

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu'nu makamında kabul etti.
Kuyubaşıoğlu, ziyarette, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Vali Masatlı'ya bilgi verdi.
Masatlı da Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.
