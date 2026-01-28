Yeşilay'dan Çocuklar İçin İngilizce Kampı - Son Dakika
Yeşilay'dan Çocuklar İçin İngilizce Kampı

28.01.2026 15:16
Bitlis Yeşilay, 7-9 yaş grubu çocuklara yönelik bir aylık İngilizce kampı başlattı.

Bitlis Yeşilay Şubesince 7-9 yaş grubundaki çocuklar için bir aylık İngilizce kampı başlattı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamada, 7-9 yaş arası çocukların İngilizce'ye ilgilerini artırmak amacıyla 26 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında İngilizce kampı düzenleneceği belirtildi.

Kampta yapılacak eğlenceli etkinliklerle İngilizce kelime ve ifadeleri öğrenen çocuklara sağlıklı yaşam bilincinin de kazandırılmasının amaçlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çocukların yabancı dil öğrenimine erken yaşta başlaması öğrenme sürecini kolaylaştırmakta ve özgüveni artırmaktadır. Bu projeyle çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlanması ve Yeşilay değerleriyle buluşturulması hedeflenmektedir. Yeşilay, gönüllülerin organizasyonu, çocukların güvenli ve sağlık ortamda etkinliğe katılımının sağlanması amacıyla önemli rol üstlenmiştir."

İngilizce kelime, konuşma, oyun, şarkı ve drama çalışmaları, grup etkinlikleri, eğitici ve eğlenceli faaliyetlere katılan çocukların İngilizceye karşı olumlu tutum geliştirdiği vurgulanan açıklamada, İngilizce kelime ve ifadeleri öğrenen çocukların sosyal iletişim becerilerinin de gelişebileceği aktarıldı.

Kaynak: AA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

