Yeşilay, Gönüllüler İçin Sanat Kursları Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeşilay, Gönüllüler İçin Sanat Kursları Düzenliyor

Yeşilay, Gönüllüler İçin Sanat Kursları Düzenliyor
21.01.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, bağımlılıkla mücadele için sanat kursları açıyor. Ücretsiz eğitimler.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gönüllü bireylere yönelik çeşitli kurslar düzenliyor.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, gönüllülük bilincini artırmak ve bireylerin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hat, filografi, ahşap yakma ve mum yapma kursları açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şube Başkanı Aziz Çiftçi, kurslarla toplumsal farkındalık oluşturmak ve gönüllülerin kişisel gelişimine katkı sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.

Ücretsiz olarak alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde sunulan kursların, hafta içi ve hafta sonu belirlenen saatlerde gerçekleştirildiğini ifade eden Çiftçi, "Geleneksel ve modern sanat dallarını bir araya getiren eğitimler, katılımcılara sanatsal beceri kazandırmanın yanında sosyal dayanışmayı da güçlendiriyor. Kurslara katılmak isteyen gönüllüler, pazartesi günleri 11.00-16.00, cumartesi günleri ise 12.00-15.00 arasında Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'ne başvurarak veya 0 551 509 19 20 numaradan detaylı bilgi alabilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay, Gönüllüler İçin Sanat Kursları Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında Haseke’de şiddetli çatışmalar yaşanıyor Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında! Haseke'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Bakanlıktan ’yoğun kar yağışı’ ve ’fırtına’ uyarısı Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı
Tipi hayatı felç etti Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına “kepçe“ yetişti Tipi hayatı felç etti! Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına "kepçe" yetişti
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
Batman’da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira Batman'da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 13:02:08. #7.11#
SON DAKİKA: Yeşilay, Gönüllüler İçin Sanat Kursları Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.