Yeşilay, Roman dernekleri ile birlikte bağımlılıkla mücadele ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilay, Roman dernekleri ile birlikte bağımlılıkla mücadele ediyor - Son Dakika

Yeşilay, Roman dernekleri ile birlikte bağımlılıkla mücadele ediyor

7 saat önce

Edirne Yeşilay Şubesi, Romanlar alanında çalışmalar sürdüren sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyor.

Yeşilay, Roman dernekleri ile birlikte bağımlılıkla mücadele ediyor, System.String[]

Edirne Yeşilay Şubesi, Romanlar alanında çalışmalar sürdüren sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyor.


Edirne Yeşilay Şubesi Romanlar alanında çalışmalar gerçekleştiren Edirne ilinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor.


Edirne Yeşilay Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç ve yönetim kurulu üyeleri Edirne ili genelinde ziyaret ettikleri sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine; "Yeşilay'ın tanıtımını gerçekleştirerek, Edirne Yeşilay Şubesinin bağımlılıklar ile mücadele alanındaki çalışmalarını, Edirne'ye kazandırılan Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) işleyişini" anlatmaya devam ediyor.


Edirne Yeşilay Şubesi Başkanı Bilgiç, Edirne Roman Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Kerem Özdemir ile "Bağımlılıklar ile mücadele çalışmaları" hakkında farkındalık oluşturucu ve bilinçlendirici eğitim çalışmaları gerçekleştirilmesi kapsamında görüşme gerçekleştirerek, YEDAM'ın çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. - EDİRNE

Yeşilay, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
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