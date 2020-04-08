Yeşilhisar Kaymakamlığı, Kayseri-Niğde-Nevşehir bağlantı yollarını hafriyat dökerek kapattı - Son Dakika

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Yeşilhisar Kaymakamlığı, Kayseri-Niğde-Nevşehir bağlantı yollarını hafriyat dökerek kapattı
6 saat önce
Yeşilhisar Kaymakamlığı, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kayseri-Niğde-Nevşehir bağlantı yollarını hafriyat dökerek ulaşıma kapattı.
Yeşilhisar Kaymakamlığı, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kayseri-Niğde- Nevşehir bağlantı yollarını hafriyat dökerek ulaşıma kapattı.
Kaymakamlık, Kayseri-Niğde-Nevşehir'e gidilen Yeşilhisar- Derinkuyu, Yeşilhisar- Ürgüp, Kovalı- Hacıbeyli ve Çadırkaya- Dündarlı yollarından araç geçişini sonlandırmak amacıyla harekete geçti.
Ekipler, bu yolları hafriyat dökerek araç trafiğine kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:54 Kaynak: AA
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