Yeşilyurt Limanı iş ortakları buluştu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yeşilyurt Limanı iş ortakları buluştu - Son Dakika Ekonomi

Yeşilyurt Limanı iş ortakları buluştu

6 saat önce

Türkiye'nin en önemli liman tesislerinden biri olan Yeşilyurt Limanı, Samsun'da düzenlenen geleneksel kahvaltı organizasyonunda iş ortakları ile bir araya geldi.

Yeşilyurt Limanı iş ortakları buluştu, System.String[]

Türkiye'nin en önemli liman tesislerinden biri olan Yeşilyurt Limanı, Samsun'da düzenlenen geleneksel kahvaltı organizasyonunda iş ortakları ile bir araya geldi.


Yeşilyurt Liman İşletmeleri tarafından geleneksel olarak düzenlenen iş kahvaltısı bu yıl liman içindeki yeni personel binasında yapıldı. Kahvaltıda ithalat ve ihracat firmaları, gemi acente temsilcileri, gümrük komisyoncuları ve sektörün tüm bileşenleri bir araya geldi.


Samimi bir ortamda geçen kahvaltıda 2019 yılının değerlendirmesi yapıldı ve 2020 yılı ile ilgili temennilerde bulunuldu. Yeni iş ilişkileri geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Sektör temsilcileri birbirleriyle sohbet imkanı bulurken, aynı zamanda görüşlerini aktarma, sektörün geliştirilmesi ve geleceğe taşınması konularında değerlendirme fırsatı elde ettiler.


Kahvaltıya Yeşilyurt Grup Yönetim Kurulu Üyeleri Fikret Yeşilyurt ve Murat Yeşilyurt, Yeşilyurt Grup Genel Müdürü Çetin Livaoğlu ve Yeşilyurt Liman İşletmeleri Müdürü Salih Cengiz katıldı. Katılımcılar birlik ve beraberliği güçlendirmek adına yapılan bu kahvaltıdan duydukları mutluluğu dile getirdi. - SAMSUN

Yeşilyurt, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:34 Kaynak: İHA
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