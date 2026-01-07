Yeşilyurt\'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde merkezdeki kar, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.

Atatürk Caddesi ile Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli bulvarlarında oluşan buzlanma ve oluşan kalıntılar, belediye ekiplerince toplanarak iş makineleri ile traktör ve kamyonlara yüklenip ilçe dışına götürülüyor.

Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından önem taşıyan kar küreme temizleme işlemlerinin aralıksız devam ettiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Halil Sevim, "Kar yağışının başladığı ilk günden itibaren ekiplerimizin tamamı sahada. Öncelikle ana caddelerde, akabinde mahalle ve sokak aralarında makinelerle yolları açık tutmak için uğraşıyoruz. Kar yağışının durması ve dondurucu soğuklardan kaynaklanan buzlanmaya karşı mücadelemiz de devam etmektedir." dedi.